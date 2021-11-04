31-річного чоловіка затримали за вбивство знайомої в Дрогобичі

У середу, 3 листопада, у Дрогобичі сталося вбивство 53-річної жінки. Поліцейські вже затримали підозрюваного – 31-річного приятеля вбитої, з яким жінка того дня була в гостях у знайомого.

У поліції Львівщини розповіли, що вбивство сталося у квартирі одного з будинків на вул. Карпатській у Дрогобичі. 31-річний житель Дрогобицького району разом зі своєю 53-річною приятелькою з Дрогобича прийшли в гості до знайомого. Вони випивали разом, а згодом посварилися. Під час конфлікту 31-річний чоловік вдарив ножем у шию свою знайому, з якою прийшов у гості. Про вбивство в поліцію повідомив мешканець квартири.

У квартирі в Дрогобичі вбили ножем 53-річну жінку (фото поліції)

На шиї загиблої 53-річної місцевої мешканки правоохоронці виявили дві колото-різані рани, які і стали причиною її смерті.

Підозрюваного 31-річного чоловіка затримали. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Поліцейські відкрили провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) ККУ. Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від семи до 15 років.