31-річного вбивцю 53-річної жінки в Дрогобичі затримали в литопаді торік

Дрогобицький міськрайонний суд призначив 8 років 8увʼязнення 31-річному мешканцю району за вбивство 53-річної знайомої. Крім цього, його засудили за крадіжку бензопили у вітчима.

Вбивство трапилося у листопаді 2021 року в одному з будинків на вул. Карпатській в Дрогобичі. 31-річний мешканець Дрогобицького району та його 53-річна приятелька прийшли в гості до знайомого. Разом вони випивали алкоголь, а потім посварилися. Під час конфлікту 31-річний чоловік вдарив ножем у шию свою знайому, внаслідок чого вона померла на місці.

Про вбивство в поліцію повідомив мешканець квартири. Пізніше поліція його затримала.

У четвер, 30 червня, в прес-службі Львівської обласної прокуратури повідомили, що Дрогобицький міськрайонний суд визнав винним раніше неодноразово судимого 31-річного мешканця району в умисному вбивстві. Крім цього, він проник у будинок свого вітчима звідки викрав бензопилу, яку пізніше здав у ломбард.

Загалом суд призначив йому 8 років ув’язнення. Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.