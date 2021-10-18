Псевдополіцейських з Львівщини затримали 13 жовтня при в’їзді у місто Галич

Двох мешканців Львівщини затримали за телефонне шахрайство на Прикарпатті. Затримані під виглядом поліцейських телефонували переважно літнім людям та вимагали гроші за непритягнення їхніх родичів до кримінальної відповідальності. В такий спосіб шахраям вдалося виманити в постраждалих близько 100 тис. грн.

У понеділок, 18 жовтня, у поліції Івано-Франківської області повідомили про затримання двох мешканців Львівщини, віком 34 та 37 років. За версією правоохоронців, затримані приїхали до Івано-Франківська влітку цього року. Тут вони вчиняли шахрайство щодо місцевих мешканців – людей переважно літнього віку. Шахраї телефонували постраждалим, представлялися поліцейськими та вимагали гроші за начебто звільнення їхніх родичів від кримінальної відповідальності.

Щоб врятували своїх близьких, мешканці погоджувались та передавали гроші шахраям. У такий спосіб псевдополіцеським вдалося обдурити п'ятьох постраждалих та отримати близько 100 тис. грн.

У затриманих вилучили готівку, мобільні телефони та інші речові докази

Фігурантів затримали 13 жовтня при в’їзді у місто Галич після скоєння ними чергового злочину. Під час огляду автомобіля, на якому їхали чоловіки, поліцейські виявили гроші, мобільні телефони та інші речові докази.

37-річному мешканцю Львівщини вже повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Раніше він уже був судимий за схожі злочини. Щодо іншого 34-річного фігуранта ще триває процес оголошення підозри та обрання запобіжного заходу. Поліцейські перевіряють затриманих на причетність до вчинення інших аналогічних злочинів на території Прикарпаття.