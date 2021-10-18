Двоє львів'ян від імені поліції вимагали гроші у мешканців Івано-Франківська
Шахраям вдалося виманити у довірливих франківців близько 100 тис. грн
Двох мешканців Львівщини затримали за телефонне шахрайство на Прикарпатті. Затримані під виглядом поліцейських телефонували переважно літнім людям та вимагали гроші за непритягнення їхніх родичів до кримінальної відповідальності. В такий спосіб шахраям вдалося виманити в постраждалих близько 100 тис. грн.
У понеділок, 18 жовтня, у поліції Івано-Франківської області повідомили про затримання двох мешканців Львівщини, віком 34 та 37 років. За версією правоохоронців, затримані приїхали до Івано-Франківська влітку цього року. Тут вони вчиняли шахрайство щодо місцевих мешканців – людей переважно літнього віку. Шахраї телефонували постраждалим, представлялися поліцейськими та вимагали гроші за начебто звільнення їхніх родичів від кримінальної відповідальності.
Щоб врятували своїх близьких, мешканці погоджувались та передавали гроші шахраям. У такий спосіб псевдополіцеським вдалося обдурити п'ятьох постраждалих та отримати близько 100 тис. грн.
У затриманих вилучили готівку, мобільні телефони та інші речові докази
Фігурантів затримали 13 жовтня при в’їзді у місто Галич після скоєння ними чергового злочину. Під час огляду автомобіля, на якому їхали чоловіки, поліцейські виявили гроші, мобільні телефони та інші речові докази.
37-річному мешканцю Львівщини вже повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Раніше він уже був судимий за схожі злочини. Щодо іншого 34-річного фігуранта ще триває процес оголошення підозри та обрання запобіжного заходу. Поліцейські перевіряють затриманих на причетність до вчинення інших аналогічних злочинів на території Прикарпаття.