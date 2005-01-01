Екс-чиновника Київської ОДА запідозрили у розкраданні ₴10 млн, призначених на житло переселенців

СуспільствоОлег Костюк, 28 грудня1170

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Прокуратура Київщини підозрює екс-чиновника Київської облдержадміністрації у розтраті коштів, призначених на будівництво житла для переселенців з Донбасу. Про це повідомляє прокуратура Київщини.

Колишньому начальнику Служби у справах дітей та сім’ї Київської ОДА офіційно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем) КК України.

За даними прокуратури, екс-службовець у період з 2015-2016 років умисно витратив не за цільовим призначенням кошти на загальну суму майже 10 млн грн.

Кошти в межах грантової угоди ЄС мали бути витрачені на створення соціального гуртожитку для переселенців з Донбасу. Також частину коштів мали витратити на ремонт житла.

Екс-чиновнику загрожує позбавленням волі строком до 6 років.

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