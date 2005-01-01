НАЗК підозрює заступника голови Івано-Франківської облради в корупції

Сергій Басараб був заступником голови ОДА, а тепер - заступником очільника облради

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) підозрює заступника голови Івано-Франківської обласної ради Сергія Басараба в корупційному правопорушенні. Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

«НАЗК під час засідання затвердило обґрунтований висновок щодо виявлення ознак пов'язаного до корупцією правопорушення», – йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією прес-служби антикорупційного органу, за результатами проведення повної перевірки поданої ним декларації за 2015 рік було встановлено, що посадовець вніс до декларації недостовірні дані, що стосуються вартості нерухомого майна.

Так, Сергій Басараб вказав вартість об'єктів нерухомості, що належать його дружині на праві власності, як «невідомо». Однак інформація про вартість таких об'єктів міститься в Державному реєстрі прав на нерухоме майно.

До слова, 2015 року Басараб обімав посаду першого заступника голови Івано-Франківської ОДА та був депутатом облради, але згодом перейшов на посаду заступника очільника обласної ради.

«Галицький кореспондент» зазначає, що у власності сім’ї Басарабів, згідно із поданою за 2015 рік декларацією, 20 земельних ділянок загальною площею 56337 квадратних метрів (тобто 5.6 гектара) та 6 квартир. Крім цього, в декларації вказано 6 легкових автомобілів та 2 вантажних.

Сергій Басараб задекларував три елітні чоловічі костюми марки Brioni у розділі «Цінне рухоме майно». Зазначимо, що декларуванню в цьому розділі підлягає майно вартістю понад 100 мінімальних зарплат (станом на 2015 рік ця сума складає 137 800 грн). В Інтернеті можна знайти ціни на костюми цієї марки: 3-4 тис. євро за штуку.

Сергій Басараб вказує, що на його банківських рахунках – 1 млн грн та 210 тис. доларів США. Крім цього, 280 тис. доларів, 20 тис. євро та 425 тис. грн вказані як кошти, позичені третім особам.