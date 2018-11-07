Екстрадованого екс-власника агрохолдингу «Мрія» відпустили на волю без застави

Миколу Гуту напередодні екстрадували зі Швейцарії

Колишнього голову ради директорів і співвласника агрохолдингу «Мрія» Миколу Гуту, якого екстрадували 5 листопада з Швейцарії, суд відпустив без застави. Про це повідомив прес-секретар Генеральної прокуратури Андрій Лисенко, пише «Економічна правда».

«Вчора Шевченківський райсуд ухвалив рішення відпустити під особисте зобов'язання щойно екстрадованого з Швейцарії до України», – повідомив він.

«Слідство буде вести Слідче управління ГУ НП міста Києва, а процесуальне керівництво – за столичною прокуратурою», – зазначив Лисенко.

Нагадаємо, в січні 2015 року Микола Гута за запитом української сторони був оголошений Інтерполом в міжнародний розшук. Гуту підозрюють у заволодінні у шахрайський спосіб грошима восьми іноземних інвестиційних фондів на понад 100 млн доларів.

Як писав ZAXID.NET, 2010 року Микола Гута перейняв у батька управління агрохолдингом «Мрія» і згодом вийшов на міжнародні ринки капіталу. Щоби підігріти апетит інвесторів, менеджмент «Мрії» створював картинку стрімкого зростання компанії, орендуючи все нові і нові посівні площі, невдовзі земельний банк холдингу досяг близько 300 тис. гектарів. За підтримки уряду Німеччини, який надав кредитні гарантії, німецькі банки видали «Мрії» кредити на закупівлю техніки і обладнання в цілому на 75 мільйонів євро.

Однак влітку 2014 року холдинг оголосив про дефолт. «Мрія» не змогла обслуговувати борг в 1,3 мільярда доларів. Відзначається, що коли кредитори взяли підприємство під контроль, розкрилися схеми по виведенню коштів власниками. «Холдинг регулярно отримував платежі за товари, яких ніколи не існувало. Менеджмент використовував частину попередньо виведених з компанії на Кіпр коштів для перехресного фінансування, щоб прикрашати звітність. Так вдавалося залучати більше грошей інвесторів.

Микола Гута разом з сім'єю після оголошення дефолту виїхав до Швейцарії і відтоді мешкав в кантоні Обвальден. В Україні проти нього порушено кримінальне провадження за підозрою в шахрайстві в особливо великих розмірах і загрожує тюремний термін.

За інформацією кредиторів, він незаконно вивів з холдингу понад 200 мільйонів доларів, в тому числі, ймовірно, частину коштів, залучених на біржі у Франкфурті.