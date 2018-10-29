Екстрадовану фігурантку «газової справи» Онищенка відправили під домашній арешт

Підозрювана в суді заявила, що повністю визнає свою провину

До підозрюваної у «газовій справі» Ірини Мусієнко рішенням суду застосовано запобіжний захід у формі домашнього арешту в нічний час доби. Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на ухвалу суду від 18 жовтня.

Прокуратура вимагала цілодобового домашнього арешту.

Підозрювана та її адвокат проти задоволення клопотання не заперечували, просили врахувати, що вона повністю визнає свою вину, дає викривальні показання, співпрацює зі слідством, хоче укласти угоду про визнання винуватості.

Адвокат доводив, що його клієнтка не має намірів переховуватися і під час її перебування в Чорногорії вона 8 місяців фактично була позбавлена свободи, але після закінчення арешту нікуди не втекла, хоча мала таку можливість. Також суд просили врахувати стан здоров’я жінки, необхідність лікування, працевлаштування та надання допомоги своїй розлученій доньці у вихованні малолітньої дитини.

Як і просила сторона захисту, суд призначив домашній арешт з 22 години вечора до 6 години ранку наступної доби.

Як писав ZAXID.NET, у квітні 2017 року у Чорногорії затримали громадянку України Ірину Мусієнко, яку підозрюють в участі в так званій «газовій схемі» депутата Олександра Онищенка. Вона залишила територію України 15 червня 2016 року – у день перших затримань інших учасників схеми. Згодом їй заочно висунули підозру і оголосили в розшук.

За словами директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника, у результаті діяльності осіб, наближених до Онищенка, при реалізації договорів СД із «Укргазвидобуванням» державі сумарно завдано збитків у розмірі близько 3 млрд гривень.

На початку липня 2016 року він втік з України, саме тоді, коли у парламенті мали розглядати подання генпрокурора про надання згоди на притягнення Онищенка до кримінальної відповідальності.