Росія не змогла правильно використати свої елітні війська в Україні, що призвело до значних втрат у багатьох підрозділах. Про це йдеться в розвідувальному огляді Міноборони Великої Британії.

Йдеться перш за все повітряно-десантні сили Росії, які від початку російського вторгнення були серйозно залучені до кількох помітних тактичних провалів.

Серед них – спроба наступу на Київ через аеродром Гостомеля у березні, наступ на Ізюмському напрямку, і недавня невдала і дороговартісна переправа через річку Сіверський Донець.

Російська доктрина передбачає використання десантників для виконання деяких із найскладніших операцій. Російські десантні війська складаються здебільшого з професійних контрактників. Його члени користуються елітним статусом та отримують додаткову оплату.

Однак, в Україні Росія використала десантників в місіях, які краще підходили для важкої броньованої піхоти, тому ці підрозділи зазнали важких втрат під час кампанії.

Неоднозначні результати десантників, ймовірно, відображають стратегічне неправильне управління цим потенціалом і нездатність Росії забезпечити перевагу в повітрі, йдеться у зведенні.

«Неправильне використання десантників в Україні показує, як значні інвестиції Путіна у збройні сили протягом останніх 15 років призвели до незбалансованості загальних сил», – йдеться в повідомлені розвідки.

Британські спецслужби переконані, що нездатність передбачити опір українців і подальше «самозаспокоєння» російських командирів призвели до значних втрат у багатьох елітних підрозділах Росії.