Форум видавців запустив у Львові рекламну кампанію у стилістиці політичної агітації

До ювілейного Форуму видавців в Україні запустили оригінальну рекламну кампанію

На початку вересня на околицях Львова встановили бігборди із соціальною рекламою читання, стилізованою під гасла політичних партій. На більшості постерів немає вихідних даних, спільним для них є лише текст «5 книжок врятують країну».

Вочевидь, фраза про п'ять книжок пов'язана із 25 Форумом видавців, який 27 серпня запустив у соцмережах флешмоб #5books, закликаючи ділитися списком улюблених книг. Організатори Форуму видавців підтвердили ZAXID.NET, що це дійсно рекламна кампанія цьогорічного форуму.

«В останні дні серпня ми запустили флешмоб #5books. Ідея дуже проста – ми попросили людей поділитись в соцмережах п'ятьма книжками, які вони радять прочитати наступного року. Ми вважаємо, що всі політики, які претендують на те, щоб впливати на майбутнє країни, повинні бути здатними опублікувати свій перелік книг. Щоб посилити дискусію про читання книг, ми розмістили кілька бордів на околицях Львова, які мімікрують під політичну рекламу», – йдеться у заяві організаторів Форуму видавців.

Як уточнила ZAXID.NET прес-секретарка Форуму видавців Марія Кравченко, всього на околиці міста встановили сім різних стилізованих під політичну рекламу білбордів.

Стилістика бігбордів повністю копіює політичну рекламу популярних українських партій. Один із бігбордів стилізований під рекламу «Батьківщини» – на ньому скопійований новий логотип партії, який супроводжується текстом «Новий курс країни. 5 книжок врятують країну». Ще один стилізований під рекламу БПП: у притаманній цій партії стилістиці на постері написано «Час читати». Підписаний «Об'єднанням книголюбів» постер із текстом «Візьми і прочитай!» вочевидь копіюють рекламу «Самопомочі».

Зазначимо, 25-й Форум видавців проходитиме у Львові 19-23 вересня. На цьогорічний форум приїдуть французький письменник Фредерік Бегбеде, британський нейрохірург Генрі Марш та його дружина, британська антропологиня Кейт Фокс. Відкриє 25-й Форум видавців президент Петро Порошенко.