Особливості гемблінгу в Україні

Гемблінгова галузь у країні активно змінюється та розвивається. Голова Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей Іван Рудий дав велике інтерв’ю, в якому розповів про важливі моменти щодо поточних проблем і перспектив розвитку галузі.

Особливості гемблінг-сфери в Україні

Наразі вирівнюються «білий» та «чорний» ринки. Багато онлайн-казино розуміють, наскільки важливим є отримання національної ліцензії. До того ж ліцензійні надходження до бюджету України перевищили показники, на які орієнтувались експерти. Постійно з’являються нові заклади, які зацікавлені у своєму рості та розвитку галузі загалом.

Важливо відзначити, що і раніше в Україні існували казино, але вони працювали як офшорні. Такі заклади не дотримувались законодавчих норм, тому гемблери не могли бути впевненими в отриманні виграшів. Багато азартних закладів оформлюють ліцензію Кюрасао, але вона насправді не дає можливості легально працювати. Українці мають обирати казино, які отримали КРАІЛ. Лише у цьому випадку можна бути впевненими в отриманні виграшів та захисті особистих даних.

Експерти пропонують законопроєкти, прийняття яких сприяло б розвитку «білого» ринку. Як зазначають у Prointernet casino, державна політика ще не реалізована на достатньо професійному рівні.

Особливості реклами

Основні вимоги до реклами азартних розваг:

Публікація тільки на тематичних ресурсах та в ЗМІ, які пов’язані з гемблінг-сферою.

Реклама є бізнесом, тому гральний сектор має підтримувати цей сегмент економіки, але обов’язково потрібно враховувати законодавчі норми.

Не слід показувати великі виграші, щоб гемблери не думали, що азарт дозволяє розв’язувати фінансові проблеми.

Важливо підкреслювати, що грати потрібно з відповідальним ставленням до процесу.

Нелегальні заклади не мають права рекламувати себе, бо в цьому випадку держава нічого не отримує до бюджету.

Ризики лудоманії

Лудоманія є хворобою і проблемою для тих, хто не може грати відповідально. В Україні вже існує Реєстр осіб, яким обмежено доступ до азартного дозвілля. Але такий контроль можливий тільки в казино. Важливо враховувати, що КРАІЛ не може лікувати лудоманію. У таких ситуаціях важливо не тільки подати заяву на обмеження до азартних ігор, але й звернутися до лікаря для проходження спеціального курсу лікування.

Розвиток КРАІЛ є складним. До 2020 року не було ні одного закону, який би регулював азартну діяльність та працю онлайн-казино. Лише зі створенням КРАІЛ стало можливим змінювати законодавство, але цей шлях тільки почався. Потрібно усувати «прогалини», реалізовувати ефективний моніторинг азартних закладів, підвищувати захист гемблерів. Клієнти онлайн-казино України повинні бути впевненими в відсутності будь-яких ризиків, завдяки продуманим юридичним аспектам.