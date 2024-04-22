Гемблінг ринок в Україні: аналіз інтерв'ю з головою КРАІЛ Іваном Рудим
Олена Билиця з проекту Prointernet casino проаналізувала відео та поділилась думками з приводу почутих тез
Гемблінгова галузь у країні активно змінюється та розвивається. Голова Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей Іван Рудий дав велике інтерв’ю, в якому розповів про важливі моменти щодо поточних проблем і перспектив розвитку галузі.
Особливості гемблінг-сфери в Україні
Наразі вирівнюються «білий» та «чорний» ринки. Багато онлайн-казино розуміють, наскільки важливим є отримання національної ліцензії. До того ж ліцензійні надходження до бюджету України перевищили показники, на які орієнтувались експерти. Постійно з’являються нові заклади, які зацікавлені у своєму рості та розвитку галузі загалом.
Важливо відзначити, що і раніше в Україні існували казино, але вони працювали як офшорні. Такі заклади не дотримувались законодавчих норм, тому гемблери не могли бути впевненими в отриманні виграшів. Багато азартних закладів оформлюють ліцензію Кюрасао, але вона насправді не дає можливості легально працювати. Українці мають обирати казино, які отримали КРАІЛ. Лише у цьому випадку можна бути впевненими в отриманні виграшів та захисті особистих даних.
Експерти пропонують законопроєкти, прийняття яких сприяло б розвитку «білого» ринку. Як зазначають у Prointernet casino, державна політика ще не реалізована на достатньо професійному рівні.
Особливості реклами
Основні вимоги до реклами азартних розваг:
- Публікація тільки на тематичних ресурсах та в ЗМІ, які пов’язані з гемблінг-сферою.
- Реклама є бізнесом, тому гральний сектор має підтримувати цей сегмент економіки, але обов’язково потрібно враховувати законодавчі норми.
- Не слід показувати великі виграші, щоб гемблери не думали, що азарт дозволяє розв’язувати фінансові проблеми.
- Важливо підкреслювати, що грати потрібно з відповідальним ставленням до процесу.
Нелегальні заклади не мають права рекламувати себе, бо в цьому випадку держава нічого не отримує до бюджету.
Ризики лудоманії
Лудоманія є хворобою і проблемою для тих, хто не може грати відповідально. В Україні вже існує Реєстр осіб, яким обмежено доступ до азартного дозвілля. Але такий контроль можливий тільки в казино. Важливо враховувати, що КРАІЛ не може лікувати лудоманію. У таких ситуаціях важливо не тільки подати заяву на обмеження до азартних ігор, але й звернутися до лікаря для проходження спеціального курсу лікування.
Розвиток КРАІЛ є складним. До 2020 року не було ні одного закону, який би регулював азартну діяльність та працю онлайн-казино. Лише зі створенням КРАІЛ стало можливим змінювати законодавство, але цей шлях тільки почався. Потрібно усувати «прогалини», реалізовувати ефективний моніторинг азартних закладів, підвищувати захист гемблерів. Клієнти онлайн-казино України повинні бути впевненими в відсутності будь-яких ризиків, завдяки продуманим юридичним аспектам.