Марек Радзівон стане одинадцятим Генеральним консулом Польщі у Львові за часи незалежності України

Генеральним консулом Республіки Польщі у Львові стане відомий польський історик та літературний критик Марек Радзівон [Marek Radziwon]. Спершу повідомлення про це з'явилось на сторінці комісії зі зв'язків з поляками за кордоном Сейму Польщі. Згодом повідомлення прибрали, однак медіа встигли повідомити про це, зокрема і Tygodnik Przegląd, який повідомив про розгляд кандидатури Марека Радзівона ще 30 грудня.

54-річний Марек Радзівон стане одинадцятим Генеральним консулом Польщі у Львові за часи незалежності України. Він прийде на зміну Елізі Дзвонкєвіч, яка восени 2024 року склала свої повноваження через завершення п’ятирічної консульської каденції.

Марек Радзівон – відомий історик та літературний критик. Він здобув освіту в Театральному інституті та захистив кандидатську дисертацію з історії. Радзівон займається дослідженням новітньої історії Польщі, Росії та СРСР, був редактором кількох наукових журналів, а також писав для багатьох медіа. З 2009 по 2014 рік він очолював Польський інститут у Москві. Із 2022 року є президентом Польського PEN-клубу.