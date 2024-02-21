Еліза Дзвонкевич назвала ганебними дії польських фермерів на кордоні з Україною

Генеральна консулка Польщі у Львові Еліза Дзвонкевич вибачилася перед українцями за дії своїх співвітчизників на польсько-українському кордоні. Вона назвала дії польських фермерів ганебними та порівняла їх із ножем у спину сусідам.

«Не можу більше мовчати. З любові до своєї країни. Не можу робити вигляд, що не бачу цих ганебних дій Польщі на польсько-українському кордоні. Вибачте, мої любі українські друзі. Те, що відбувається, не може бути справою мого народу», – написала Еліза Дзвонкевич у Facebook.

Генконсулка зауважила, що будучи підлітком, дізналася, як під час Варшавського повстання 1944 року росіяни, які стояли на правому боці Вісли, не впускали для заправки літаки союзників, які везли допомогу воюючій Варшаві. «В той час, будучи підлітком, я була переконана, що тільки росіяни можуть спостерігати за кров'ю іншої нації.... що ми поляки ніколи б такого не робили», – зазначила Еліза Дзвонкевич.

«А чим сьогодні займаються "польські" фермери та перевізники? Аж не віриться, що це польські... Справжній поляк ніколи б не вдарив сусідам – борцям за свободу – у спину. Це не про постуляції, а про форму протесту. Це ганьба і сором. Вибач, Україно, що воює, вибач», – додала вона.

При цьому Еліза Дзвонкевич оприлюднила фото картини, подарованої українським живописцем на знак подяки за допомогу, яку поляки надали українцям після початку повномаштабної війни. На картині зображені сестри Польща та Україна в ніжних обіймах. «Чому ми все це знищуємо?», – наголосила Еліза Дзвонкевич.

Нагадаємо, напередодні польські протестувальники посилили акції протесту на кордоні, які переросли в маштабне перекриття доріг поблизу пунктів пропуску. Також акція супроводжувалася пропутінськими банерами та висипанням українського зерна із залізничного вагона. У той час заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак не виключив подальших обмежень українського імпорту.