Скриншоти з відео нападу на жінку у Варшаві 29 грудня

У центрі Варшави чоловік на авто збив жінку, а після конфлікту побив її. Поліцейські нібито відмовили постраждалу повідомляти про інцидент, оскільки та використовувала газовий балончик. Про це повідомив телеканал TVP3 Warszawa в п’ятницю, 3 січня.

Зазначається, що постраждала Анна родом з України, з 2018 року живе у Польщі. Після закінчення навчання, дівчина влаштувалась продавчинею в магазині.

За інформацією медіа, інцидент трапився на одній з варшавських автостоянок на вул. Смольній ще 29 грудня. Зі слів Анни, вона стояла на автостоянці та розмовляла телефоном зі своїм хлопцем, коли в неї несподівано в’їхав автомобіль. Після аварії водій вийшов з машини, штовхнув дівчину, а потім вдарив її по обличчю.

«До того він ображав мене, тому що йому не подобався мій акцент. Він сказав, що я українка і мені треба їхати до Росії», – розповіла Анна.

Очевидці інциденту зафіксували на відео, як до дівчини підходить високий чоловік, між ними відбувається словесна перепалка, після чого українка застосовує перцевий балончик. Вона б’є чоловіка в спину та відходить. Тоді чоловік завдає удару ногою в поперек жінки, що якраз розмовляла телефоном. Удар був настільки сильний, що з постраждалої спало взуття.

Зі слів свідка інциденту, ймовірно, згодом за Анну заступився її хлопець, який прибув на місце події. Аби захиститись, жінка знову застосувала газ, коли водій поїхав за ними.

Згодом постраждала вирішила звернутися до поліції, але поліцейські відмовили її від цього.

«Вони сказали, що у мене будуть проблеми, тому що я використовувала газ. І він теж може заявити на мене. Але, зрештою, я застосувала газ через страх і стрес, я думала лише про те, як захистити себе», – пояснила дівчина.

У пресслужбі поліції заявили, що жоден з учасників бійки не подав офіційної заяви в поліцію, але правоохоронці вже вилучили записи з камер відеоспостереження і вжили інших необхідних заходів для з'ясування обставин справи. Він також зазначив, що правоохоронці поінформували жінку про її права, утім вона буцімто відмовилась подати заяву.

«Проаналізувавши відео, ми встановили, що вся ситуація почалася з суперечки за місце для паркування. Жінка намагалася зарезервувати його для свого партнера, який був у машині. Потім з'явився інший водій, який намагався зайняти це місце. Саме вона першою застосувала газ, і лише після цього сталося те, що можна побачити на відео, яке поширюється в інтернеті», – сказав поліцейський.