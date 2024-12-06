У США росіянину може загрожувати ув’язнення строком до 20 років

У варшавському районі Воля затримали колишнього керівника російської криптовалютної біржі, з якої зникло 450 млн доларів. Росіянина Дмітрія В. розшукували спецслужби США. Про це повідомила польська радіостанція RMF24 в п’ятницю, 6 грудня.

Дмітрія В. затримали «мисливці за тінню» з Центрального бюро розслідувань (CBŚP), виконуючи запит на екстрадицію американського Міністерства юстиції. У США за скоєні злочини йому може загрожувати ув’язнення строком до 20 років.

«Дмітрій В. підозрюється у численних шахрайствах, грошових переказах і відмиванні грошей у зв'язку з управлінням однією з найбільших криптовалютних бірж у світі», – повідомив речник CBŚP підполковник Кшиштоф Вжешньовський.

За інформацією видання, Дмітрій В. три роки тому вже затримували польські правоохоронці у варшавському аеропорту Фридерика Шопена. Він був заарештований та чекав на екстрадицію до Казахстану. Дмітрія В. депортували з Польщі, а ще через рік його заарештували в аеропорту столиці Хорватії.

Також з'ясувалося, що Дмітрія В. арештовували в Італії, утім через кілька тижнів його звільнили через формальні помилки в запиті на екстрадицію. За даними британських ЗМІ, підозрюваний щоразу повертався до Росії.

Журналісти вказують на зв'язки росіянина Дмітрія В. з олігархами на Донбасі. У 2019 році російське видання BBC писало, що до зникнення 450 млн доларів з криптовалютної біржі причетна російська ФСБ. Вкрадені гроші нібито темно скерували на фінансування російської агресії на сході України.