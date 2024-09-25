ВАКС узяв під варту підозрюваного з альтернативою 10 млн грн застави

В Україну з Польщі екстрадували одного з підозрюваних у заволодінні 14 будівлями державного підприємства «Національна кінематека України», вартістю майже 42 млн грн. Напередодні йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 10 млн грн. Про це в середу, 25 вересня, повідомили пресслужби НАБУ та САП.

Зазначається, що колишнього керівника товариства, на користь якого відчужили низку будівель «Нацкінематеки», співробітникам НАБУ передали на пункті пропуску «Устилуг – Зосін», що на Волині.

Українські правоохоронці не називають прізвища підозрюваного, утім за інформацією джерел видання «Слово і Діло», Польща екстрадувала до України колишнього директора приватної компанії «Вест Прайт» Олександра Радька. Торік у лютому Радька оголосили в розшук.

Заволодіння майном «Національної кінематеки»: що відомо

Нагадаємо, у лютому 2023 року НАБУ і САП повідомили дев’яти особам про підозру у заволодінні нерухомістю держпідприємства «Національна кінематека України», вартістю майже 42 млн грн.

За версією слідства, упродовж 2016-2019 років організатори злочинної схеми розробили план, згідно з яким під виглядом оздоровлення (санації) «Нацкінематеки», яке утримували в скрутному фінансовому становищі, планували заволодіти майном підприємства за цінами, нижче ринкових.

Для цього вони залучили посадовців Мінкультури й ДП «НКУ». Посадовці погодили незаконний план санації, і забезпечили перемогу в аукціоні з продажу майна наперед визначеній ТОВ, яка до того ж придбала будівлі за заниженою ціною.

Зокрема серед підозрюваних:

Тамара Мазар, заступниця міністра культури України у 2014-2019 роках;

начальник управління Міністерства культури України у період з 2017 по 2020 рік;

перший заступник генерального директора ДП «НКУ» у 2016-2019 роках;

арбітражний керуючий – керуючий санацією ДП «НКУ» з 2019 по 2020 рік;

два організатори злочинної схеми – бенефіціарні власники низки ТОВ;

керівник ТОВ – покупець майнового комплексу ДП «НКУ».

Дії підозрюваних кваліфікували за ч. 2 ст. 364 КК України, тобто за зловживання владою або службовим становищем з урахуванням ступеня співучасті. Щодо чотирьох учасників злочину суд задовольнив угоди про визнання винуватості, за якими на допомогу ЗСУ засуджені перерахували 43,5 млн грн. Невдовзі завдяки зусиллям антикорупційних органів активи «Нацкінематеки» повернули державі.