Українські військові вже 179 днів протистоять російській навалі

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що російські загарбники досягли часткового успіху у Миколаївській області. Згідно з цією інформацією, росіяни закріппились на південній околиці села Благодатне.

«На Миколаївському напрямку [ворог] веде наступальний бій у напрямку Васильки – Благодатне, має частковий успіх, зайняв південну околицю населеного пункту Благодатне, бойові дії тривають», – йдеться у ранковому зведенні Генштабу, опублікованому вранці в неділю, 21 серпня.

Крім того, бої тривають і на Авдіївському напрямку: там загарбники ведуть штурмові дії у напрямках Піски – Невельське, Лозове – Невельське та Старомихайлівка – Мар’їнка.

На Краматорському, Бахмутському і Слов’янському напрямках росіяни вели наступальні або штурмові дії, але вони загалом були безуспішними. Водночас тривають бойові дії у напрямках Залізна Балка – Нью-Йорк та Новоселівка – Нью-Йорк на Бахмутському напрямку.

Загалом росіяни надалі обстрілюють територію, де ведуться бойові дії, з усіх видів озброєнь, а на Волинському та Поліському напрямках відзначається переміщення засобів протиповітряної оборони ворожих збройних сил на територію Білорусі.