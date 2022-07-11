Хоча росіяни мають «оперативну паузу», вони беруть участь в операціях, аби підготувати умови для майбутніх наступів

На Краматорському та Бахмутському напрямках є ознаки підготовки підрозділів російської окупаційної армії до активізації бойових дій. Про це у ранковому зведенні повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

«На Донецькому напрямку присутні ознаки підготовки підрозділів противника до активізації бойових дій на Краматорському та Бахмутському напрямках», – зазначили у Генштабі.

Як повідомили у відомстві, українські захисники успішно відбили ворожий штурм під Слов’янськом у районі Краснопілля. Росіяни обстріляли околиці Дібровного, Мазанівки, Богородичного, Адамівки та Курульки. Також ворог завдав авіаційного удару неподалік Богородичного.

Також у Генштабі ЗСУ поінформували, що російські окупанти інтенсивніше завдають артилерійські, мінометні та ракетні удари по населених пунктах Харківської, Донецької, Луганської, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей України.

Водночас за даними аналітиків американського Інституту дослідження війни (ISW) росіяни імовірно посилюють артилерійські та ракетні удари на захід від Бахмута, щоб ізолювати місто від ліній комунікацій.

Уточнюється, що хоча росіяни мають «оперативну паузу», вони беруть участь в операціях, аби підготувати умови для майбутніх наступів. Зокрема, росіяни провели обмежену та безуспішну наземну атаку на північ від Донецька та обмежені розвідувальні операції на північний захід від Слов'янська.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Росії приватні військові компанії за 2 місяці планують набрати до 10 тис. «добровольців» серед засуджених і відправити їх воювати на Донбас.