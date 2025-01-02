Ігор Клименко призначив своїм заступником 30-річного ветерана АТО та повномасштабної війни

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко призначив на посаду свого заступника з питань ветеранської політики військовослужбовця та Героя України Дмитра Фінашина. Новопризначений посадовець буде працювати над покращенням реабілітації та соцпідтримки учасників російсько-української війни з системи МВС, повідомив Клименко у четвер, 2 січня.

30-річний вінничанин із позивним «Фін» є ветераном Національної гвардії. У 2015 році він підписав контракт з Нацгвардією, а з 2017 року брав участь в АТО та ООС.

«Дмитро – молодий представник спільноти воїнів, який як ніхто інший розуміє потреби військових та ветеранів. Він опікуватиметься питаннями покращення реабілітації, медичної та психологічної допомоги, соціальної підтримки, працевлаштування учасників бойових дій з системи МВС», – повідомив Ігор Клименко.

Що відомо про Дмитра Фінашина

Військовослужбовець служив оператором дрона у контрснайперській групі, а в 2017 році обійняв посаду заступника командира взводу аеророзвідки. У червні 2021 року вирішив стати снайпером.

З початку повномасштабної війни Дмитро Фінашин воював у Попасній на Луганщині. У травні в ході засідки окупантів під селищем Яковлівка на Донеччині військовий отримав серйозне поранення та пробув дві доби у лісосмузі, звідки відійшли українські бійці. На третій день його знайшов боєць 80 ДШВ.

В результаті того бою Дмитро Фінашин втратив руку. Попри тяжке поранення та протезування, у червні 2023 року він мобілізувався до ЗСУ, обійнявши посаду аналітика даних з безпілотних систем. Того ж року ветеран увійшов до рейтингу «30 до 30: творці майбутнього» від «Forbes Україна».

У жовтні 2022 року президент Володимир Зеленський надав Дмитру Фінашину звання Героя України та вручив йому орден «Золота Зірка» за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.