Мирослава Пельц перемогла на виборах голови Мостиської ОТГ як самовисуванка

Міська голова Мостиськ та очільниця територіальної громади Мирослава Пельц оприлюднила декларацію про доходи за 2023 рік. Посадовиця придбала нове авто BMW X5, а також подружжя зберігає 330 тис. доларів, 100 тис. євро та 2,2 млн грн готівкою. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у електронній декларації, у 2023 році голова Мостиської ОТГ отримала 827 тис. грн зарплати та 2,2 млн грн від продажу автомобіля – Mercedes-Benz GLE-Class 2019 року випуску. Її чоловік Олександр Пельц вказав 1,8 млн грн доходу від підприємницької діяльності та ще 79 тис. грн пенсії.

У власності Мирослави Пельц є два автомобіля: ВАЗ-2108 (1986 року випуску) та BMW X5 (2019 року випуску) – друге авто очільниця Мостиськ придбала у 2023 році за 2 млн грн, після продажу Mercedes-Benz GLE-Class.

Мирослава Пельц має чотири паркомісця у Львові, земельні ділянки у Мостиськах та селі Соколя біля міста. Подружжя проживає у житловому будинку (147 м2) у Мостиськах, який належить Олександру Пельцу. Чоловік посадовиці є власником автомийки у Мостиськах, трьох земельних ділянок та співвласником будівлі та стайні у селі Гостинцеве.

Олександр Пельц є власником фермерського господарства «Юлія Плюс», що у селі Соколя біля Мостиськ. Щодо заощаджень подружжя, то вони зберігають 330 тис. доларів, 100 тис. євро та 2,2 млн грн готівкою.

56-річна Мирослава Пельц перемогла на виборах голови Мостиської ОТГ як самовисуванка. До обрання на посаду вона керувала мостиським відділенням АКБ «Львів» та займалась підприємницькою діяльністю.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.