Сергій Шкарлет став міністром освіти завдяки кнопкодавству

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що після випадків кнопкодавства він поставить камери спостереження у віддалених куточках сесійної зали, щоб фіксувати неособисте голосування. Також він пообіцяв заблокувати місця, призначені для депутатів з територій, які зараз окуповані, адже на них часто полюбляють «кнопкодавити» депутати.

Питання відповідальності за неперсональне голосування знову стало актуальним після того, як Верховна Рада проголосувала за призначення Сергія Шкарлета міністром освіти. За таке рішення проголосувало 226 депутатів, тобто мінімальна необхідна кількість для прийняття рішення. При цьому за призначення Шкарлета проголосували картки народних депутатів від «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Медведчука і Григорія Суркіса, яких у той день не було у Верховній Раді. На цей нюанс звернули увагу депутати з «Голосу», які написали голові Верховної Ради відповідні заяви.

Відтак у п’ятницю, 18 грудня, Дмитро Разумков зібрав керівників парламентських фракцій на нараду, після якої озвучив план дій з подолання кнопкодавства, попри те, що в Україні за неперсональне голосування передбачена кримінальна відповідальність.

Як повідомляє BBC News Україна, перший пункт цього плану передбачає розробку до 15 січня законопроекту щодо посилення покарання за кнопкодавство. Йдеться про збільшення штрафів та посилення кримінальної відповідальності.

«Ми ухвалили закон про відповідальність за це, але колеги кажуть, що закон не працює», – пояснив Разумков.

Другий пункт – встановити камери стеження у сесійній залі, щоб фіксувати неособисте голосування.

«До мене звернулись з проханням встановити додаткові камери в залі, які б фіксували неперсональне голосування у залі. Там, де їх немає, наприклад, в ложах. Я це забезпечу у всіх ложах», – запевнив Разумков.

Третє – спікер пообіцяв заблокувати місця для голосування відсутніх у парламенті депутатів, яких не обрали у Криму та на Донбасі. Адже там люблять голосувати кнопкодави.

Окрім того, профільний регламентний комітет має розглянути скаргу кількох фракцій щодо неособистого голосування під час призначення 17 грудня Сергія Шкарлета.

Раніше Разумков заявив, що модернізувати систему "Рада", аби унеможливити неперсональне голосування, коштує 300 млн грн.

Наразі спікер не прокоментував вимогу опозиціонерів скасувати призначення Шкарлета через можливе кнопкодавство. Той вже прийняв присягу та вважається повноправним міністром. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Шкарлет вже став міністром і не існує можливості переглянути це рішення. Він порадив звертатись до суду.