Офіс генерального прокурора Ірини Венедіктової відмовив у відкритті кримінального провадження проти нардепа-кнопкодава з депутатської групи «Довіра» Андрія Іванчука. Про це 9 грудня повідомив громадський рух «ЧЕСНО».

Андрій Іванчук – мажоритарник з Франківщини, якого 5 листопада піймали на кнопкодавстві під час голосування за законопроект №4100 про внесення змін до Бюджетного кодексу України.

Іванчук проголосував на місцях, закріплених за ним самим і членом фракції «Європейська солідарність» Олегом Синюткою, який того дня був відсутній на обох пленарних засіданнях.

Такі дії підпадають під ст. 364-2 ККУ (голосування народного депутата замість іншого нардепа). З 16 січня 2020 року кнопкодавство карається штрафом від 51 до 85 тис. грн.

Андрій Іванчук голосує замість свого колеги під час засідання ВР

Відомості щодо нардепів у ЄРДР має право вносити генпрокурор або особа, яка виконує його обов’язки, але відзначається, що протягом місяця Венедіктова ніяк не відреагувала на це. Рух «ЧЕСНО» надіслав Венедіктовій заяву про вчинення Іванчуком правопорушення.

У своїй відповіді генпрокурорка стверджує, що підстав для відкриття кримінального провадження немає, бо нібито не було дотримано вимог регламенту ВРУ «щодо порядку направлення заяви».

Зокрема, журналіст мав би подати подати до апарату ВРУ заяву про кнопкодавство разом з матеріалами фотозйомки або відеозаписом.

У «ЧЕСНО» відзначили, що саме так і зробили після того, як виявили відповідний факт. В апараті Ради відповіли, що звернення журналіста «за дорученням керівництва ВРУ опрацьовується структурним підрозділом апарату».