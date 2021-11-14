У понеділок для проїзду відкриють вул. Городоцьку, під час полювання на Львівщині застрелили 66-річного чоловіка, з палаючого авто у Львові рятувальники витягнули 16-річного хлопця. Ці та інші події у огляді новин ZAXID.NET за неділю, 14 листопада.

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Станом на 14 листопада кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 92 309 (+131 за попередню добу).

Під час полювання на Львівщині застрелили 66-річного чоловіка

Мешканець Нового Роздолу намагався підстрелити дичину, але куля влучила в мисливця.

З палаючого авто у Львові рятувальники витягнули 16-річного хлопця

На вул. Карманського, що поруч із Стрийським парком, виникла пожежа у автомобілі ВАЗ. В салоні авто рятувальники виявили без свідомості 16-річного хлопця.

У понеділок для проїзду відкриють вул. Городоцьку

Вона була закрита протягом місяця через ремонтні роботи на перехресті з вул. Степана Бандери.

З вікна четвертого поверху в Новояворівську випала 63-річна жінка

Відомо, що жінка була не місцевою мешканкою, вона жила у одному з сіл Яворівського району, а у Новояворівськ приїхала в гості.

У понеділок 20 вулиць Львова протягом дня будуть без світла

У понеділок, 15 листопада, через проведення планових ремонтних робіт ПАТ «Львівобленерго» знеструмить низку будинків на майже 20 вулицях Львова. Публікуємо перелік адрес, де протягом дня не буде світла.

36-річного львів’янина затримали за «замінування» відділу поліції

За його словами, у поліцію він зателефонував, перебуваючи у нетверезому стані.

27-річний Олег Довгун з Стебника завоював боксерський титул в Америці

Після перемоги Олег Довгун автоматично потрапить у ТОП-15 рейтингу WBA.