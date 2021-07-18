Синоптики повідомили, коли спаде спека на Львівщині, у Дрогобичі обвалилась частина аварійної багатоповерхівки, у озерах Львівщини втонули двоє молодих хлопців, у Львові грабіжник посеред дня напав на 68-річну жінку. Ці та інші події у огляді новин ZAXID.NET за неділю, 18 липня.

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Станом на 18 липня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 67 110 (+4 за попередню добу).

Синоптики повідомили, коли спаде спека на Львівщині

Температура повітря у Львові та області знизиться до 20°C – 25°C.

У озерах Львівщини втонули двоє молодих хлопців

Водолази дістали тіла двох хлопців, що втонули у озерах у Перемишлянах та у селі Забужжя.

У Дрогобичі обвалилась частина аварійної багатоповерхівки

Обвалилася ще одна частина будинку на вул. Грушевського, 101. У серпні 2019 року тут обвалився цілий під'їзд, під завалами загинули восьмеро людей. Після трагедії мешканців відселили, але будинок не демонтували.

У Львові грабіжник посеред дня напав на 68-річну жінку

Крики жінки почув патрульний, який у свій вихідний купував продукти у магазині неподалік, та одразу затримав злодія.

Мешканець гірського села на Львівщині потрапив у реанімацію через укус змії

49-річного чоловіка у ліву руку вкусила змія, через що його доставили у реанімаційне відділення Сколівської ЦРЛ. Нагадаємо, що на Львівщині трапляється лише один вид отруйних змій – гадюка звичайна.

«Львівобленерго» попередило про знеструмлення вулиць Львова 19 липня

У понеділок, 19 липня, через проведення планових ремонтних робіт ПАТ «Львівобленерго» знеструмить низку будинків на 14 вулицях Львова. Наводимо перелік вулиць, де не буде світла із 09:00 до 17:00.

Померла колишня очільниця управління освіти Львова Надія Оксенчук

На 64 році життя після важкої хвороби померла колишня керівниця міського управління освіти Надія Оксенчук. Вона очолювала управління освіти ЛМР з серпня 2006 року до лютого 2011 року.