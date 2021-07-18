У понеділок, 19 липня, через проведення планових ремонтних робіт ПАТ «Львівобленерго» знеструмить низку будинків на 14 вулицях Львова. Із 09:00 до 17:00 світла не буде за такими адресами: Антоновича В., 49

Брюховицька, 2, 2а, 4 – 7, 10 – 17, 19 – 29 (непарні)

Ґрюнвальдська, 1

Диктова, 1, 3, 4, 5, 6

Зелена, 111, 111а

Керченська, 11а

Коновальця Є., 46, 34, 35, 36, 37, 40, 42, 43, 44а, 46, 47, 51, 52, 53, 54

Мельника А., 2, 4 – 10

Невизначена, 12а, 13, 14, 17, 5, 8а, Церква Пр. Серця Ісусового

Світла, 31

Фещенка-Чопівського І., 1 – 6, 8 – 16, 18, 19, 20

Художня, 2 – 9

Чикаленка, 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 29

Шевченка Т., 200, 200/3, 224, 229, 232, 234, 236, 238, 246а, 262, 264, 268

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