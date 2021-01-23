«Українці не планували свою державу».

«В новому законопроекті Мін’юсту ми скасуємо обмеження волі або арешт як вид покарання».

Поїзд врізався у маршрутку біля Пустомит, організатора масового концерту не оштрафували за порушення карантину, мешканців Львівщини відзначили державними нагородами та інші події у огляді новин ZAXID.NET за суботу, 23 січня.

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Станом на 23 січня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 32 979 (+194 за попередню добу).

Поїзд врізався у маршрутку з пасажирами біля Пустомит

Водій намагався проїхати залізничний переїзд, не реагуючи на заборонений сигнал світлофора. Унаслідок зіткнення загинув один з пасажирів автобуса.

Директора гурту «Без обмежень» не оштрафували за масовий концерт у Львові

Суддя прийняла таке рішення через погано складений поліцією адмінпротокол.

13-річний хлопчик постраждав у ДТП з підводою на Львівщині

Водій автомобіля «ВАЗ-21099», що скоїв ДТП, перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Четверо мешканців Львівщини отримали державні нагороди з нагоди Дня Соборності України

З нагоди Дня Соборності України президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами українців. Серед них є і четверо мешканців Львова та області.

Які культурні події Львова доступні онлайн у вихідні 22-24 січня

Вистави «Аліса» та «Джалапіта», віртуальний тур у дім Івана Труша, концерт «Розколяда» від «Курбасів».