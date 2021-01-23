Головні новини Львова за 23 січня
Швидкі новини для найбільш заклопотанихСофія Лазуркевич, сьогодні 0
фото Олег Стельмах
Поїзд врізався у маршрутку біля Пустомит, організатора масового концерту не оштрафували за порушення карантину, мешканців Львівщини відзначили державними нагородами та інші події у огляді новин ZAXID.NET за суботу, 23 січня.
Станом на 23 січня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 32 979 (+194 за попередню добу).
Поїзд врізався у маршрутку з пасажирами біля Пустомит
Водій намагався проїхати залізничний переїзд, не реагуючи на заборонений сигнал світлофора. Унаслідок зіткнення загинув один з пасажирів автобуса.
Директора гурту «Без обмежень» не оштрафували за масовий концерт у Львові
Суддя прийняла таке рішення через погано складений поліцією адмінпротокол.
13-річний хлопчик постраждав у ДТП з підводою на Львівщині
Водій автомобіля «ВАЗ-21099», що скоїв ДТП, перебував у стані алкогольного сп’яніння.
Четверо мешканців Львівщини отримали державні нагороди з нагоди Дня Соборності України
З нагоди Дня Соборності України президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами українців. Серед них є і четверо мешканців Львова та області.
Які культурні події Львова доступні онлайн у вихідні 22-24 січня
Вистави «Аліса» та «Джалапіта», віртуальний тур у дім Івана Труша, концерт «Розколяда» від «Курбасів».