13-річний хлопчик постраждав у ДТП з підводою на Львівщині
Аварію спричинив п’яний водій «ВАЗ-21099»
Суспільство — Софія Лазуркевич, сьогодні, 11:150
Внаслідок ДТП 13-річний пасажир підводи отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований у лікарню
У селі на Жовківщині нетверезий водій в’їхав у гужову підводу, унаслідок зіткнення постраждав 13-річний хлопчик. Про це повідомила Нацполіція Львівщини.
Як повідомили правоохоронці, ДТП трапилась приблизно о 18:00 у п’ятницю, 22 січня, у селі Боянець. Водій автомобіля «ВАЗ-21099», 25-річний місцевий мешканець, скоїв зіткнення з гужовою підводою, якою керував 39-річний мешканець цього ж села.
Внаслідок ДТП пасажир підводи, 13-річний місцевий мешканець, отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований у лікарню. Як встановили правоохоронці, водій легковика перебував у стані алкогольного сп’яніння. Його затримано у порядку ст. 208 КПК України.
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