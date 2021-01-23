Внаслідок ДТП 13-річний пасажир підводи отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований у лікарню

У селі на Жовківщині нетверезий водій в’їхав у гужову підводу, унаслідок зіткнення постраждав 13-річний хлопчик. Про це повідомила Нацполіція Львівщини.

Як повідомили правоохоронці, ДТП трапилась приблизно о 18:00 у п’ятницю, 22 січня, у селі Боянець. Водій автомобіля «ВАЗ-21099», 25-річний місцевий мешканець, скоїв зіткнення з гужовою підводою, якою керував 39-річний мешканець цього ж села.

Внаслідок ДТП пасажир підводи, 13-річний місцевий мешканець, отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований у лікарню. Як встановили правоохоронці, водій легковика перебував у стані алкогольного сп’яніння. Його затримано у порядку ст. 208 КПК України.