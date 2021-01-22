Унаслідок ДТП на вул. Львівській постраждали троє пасажирів маршрутки

У четвер, 21 січня, у місті Соснівка на Львівщині трапилась ДТП за участі маршрутки. Як повідомили ZAXID.NET у Нацполіції Львівщини, у аварії постраждали четверо людей.

ДТП трапилась приблизно о 15:15 на вул. Львівській на виїзді з міста. Як встановили правоохоронці, водій Renault Laguna не впорався з керування, виїхав на зустрічну смугу та в’їхав у автобус Isuzu.

Водій Renault Laguna виїхав на зустрічну смугу та в’їхав у автобус

Унаслідок ДТП 36-річний водій легковика, а також троє пасажирів маршрутки віком 17, 38 та 46 років отримали травми та були доставлені у лікарню. У поліції повідомляють, що усі постраждалі є місцевими мешканцями.

Судячи із фотографій очевидців, унаслідок ДТП із легковика вирвало двигун. За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження.