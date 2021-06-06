Найсвіжіше про коронавірус та можливе послаблення карантину (так, у нас досі карантин), фотовиставку дітей, які побороли рак, та новий вид інтернет-шахрайства. Ці та інші події в огляді новин ZAXID.NET за неділю, 6 червня.

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До неділі, 6 червня, від початку пандемії діагноз коронавірус Covid-19 підтвердили у 66 358 мешканців Львова. За минулу добу – це 16 нових випадків. Ми щотижня оновлюємо детальну карту коронавірусу, на якій останнім часом стає все більше «зелених зон».

Шість областей готові перейти в «зелену зону». Львівська – трішки не дотягує

Епідемічна ситуація у шести областях відповідає «зеленому» рівню, тож там невдовзі можуть послабити карантинні обмеження. Спойлер – Львівської серед них немає. Наша область відповідає «зеленому рівню» за рівнем захворюваності на 100 тисяч населення, але трішки не дотягує до нього за коефіцієнтом виявлення нових випадків.

В озері на Львівщині втопився 37-річний чоловік

Нещасний випадок стався ввечері у селі Солуки Яворівського району. Жителі Солук виявили потопельника близько 20:25, виявилося, що сам 37-річний чоловік є мешканцем сусіднього села Паланки. Поліція ще з'ясовує, що відбулося на озері.

35-річний водій застряг в автомобілі після зіткнення зі стовпом у Самборі

Водій Skoda Fabia не впорався з керуванням і в'їхав у стовп на одній з центральних вулиць Самбора. Удар був таким сильним, що 35-річного чоловіка затиснуло деформованим корпусом авто і довелося викликати рятувальників, аби дістати його зі салону.

У Львові проходить фотовиставка дітей, які побороли рак

У Львові відкрили фотовиставку дітей, які побороли рак. Це проект благодійного фонду «Запорука», в якому взяло участь десятеро осіб. Кожен з них розповідає свою історію і показує фото тих часів, коли вони хворіли на рак. Виставку можна переглянути у ТРЦ Forum Lviv.

Шахраї розсилають українцям листи про «несплачені податки»

Кібер-поліція попередила про новий вид інтернет-шахрайства. На електронні скриньки надсилають листи із погрозами завести кримінальну справу за несплату податків, у листах додають вкладення зі шкідливим програмним забезпеченням, яке допомагає шахраям віддалено отримати доступ до комп'ютерів. Не клікайте на них.