Рішення про зняття обмежень приймає Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

В Україні на сьогодні епідемічна ситуація у шести областях відповідає «зеленому» рівню. Водночас рішення про перехід приймає Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я щодо ознак для визначення регіону з широким поширенням коронавірусу.

Як повідомили у міністерстві, станом на сьогодні повністю «зеленому» рівню епідбезпеки поширення коронавірусу відповідають Вінницька, Закарпатська, Кіровоградська, Луганська, Одеська, Хмельницька області. У цих областях 3, 4 та 5 червня коефіцієнт виявлення випадків інфікування відповідав «зеленому» рівню епідбезпеки. Також цьому рівню відповідали показники рівня захворюваності 100 тисяч населення.

При цьому, Херсонська область повністю відповідає «зеленому» рівню за коефіцієнтом виявлення випадків інфікування за останні три дні, але не відповідає – за рівнем захворюваності на 100 тис.населення.

Є ще три регіони, які за рівнем захворюваності на 100 тис. населення відповідають «зеленому» рівню, але за коефіцієнтом виявлення випадків – ні. Це Донецька, Житомирська та Львівська області.

Крім того, в Івано-Франківській, Полтавській, Тернопільській та Харківській областях показники за 3 червня за коефіцієнтом виявлення випадків інфікування не відповідали «зеленому» рівню.

Як зазначили у МОЗ, «зелений» рівень дозволяє переглянути підходи до протиепідемічних обмежень у бік пом'якшення. Так, для рівня «зелений» коефіцієнт виявлення випадків інфікування коронавірусом (методом ПЛР і за визначенням антигену SARS-CoV-2) повинен становити менш як 5 відсотків.

Водночас наразі вся територія України зараз знаходиться в «жовтому» рівні епідемічної небезпеки. «Жовтий» рівень діє як базовий на рівні всієї країни.

Зауважимо, що обмеження «зеленої зони» передбачають: перебування в громадських будівлях в масках або респіраторах; проведення масових заходів не більше 1 людини на 5 квадратних метрів; кінотеатри із заповненістю на 50%; перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць.