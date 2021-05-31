Стабілізація епідеміологічної ситуації дозволить зробити послаблення карантинних обмежень

Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко прогнозує послаблення в Україні карантинних обмежень на літній період. За його словами, у країні вже є «карантинна» втома. Про це очільник МОЗ заявив в інтервʼю ТСН.

«Так, на літній період… Вже є карантинна втома, пандемічна втома. Тому, коли у нас стабілізація епідситуації, можна трохи-трохи відкрити, зробити певні послаблення», – сказав Ляшко.

Водночас, зазначив міністр, йдеться про «золоту середину» між спроможністю медичної системи та «економічними речами».

Ляшко також наголосив, що з червня в Україні мають пришвидшитися темпи вакцинації проти коронавірусу.

«Тепер на території України є півтора мільйона доз вакцини CoronaVac. Пів мільйона Pfizer прийшло, пів мільйона доїжджає. І пів мільйона в рамках COVAX ми отримаємо на тижні – 7 червня. Вже оформлюються документи на постачання вакцини AstraZeneca. Вже в червні в нас повинен бути перший такий старт, коли велика кількість вакцини одночасно буде на території України. Це дозволить наростити темпи щеплень», – зазначив міністр.

Нагадаємо, що адаптивний карантин в Україні триває до 30 червня, але, за словами премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, ці обмеження планують продовжити до серпня. Європейський Союз з 1 липня запускає паспорти вакцинації. На цю ж дату запланований їх запуск і в Україні. Уряд запевняє, що вони будуть сумісні з європейськими – тобто українці зможуть подорожувати до країн ЄС.