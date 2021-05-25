Конституційний суд України у вівторок, 25 травня, закрив провадження у справі щодо відповідності Основному закону постанови уряду про запровадження «карантину вихідного дня». Відповідну інформацію оприлюднено на сайті суду в розділі «результати розгляду справ».

«Постановлено Ухвалу Великої палати Конституційного Суду України про закриття конституційного провадження у справі», – повідомили в суді.

Подання 48 народних депутатів щодо конституційності положень постанови уряду про карантин у частині запровадження локдауну на вихідні надійшло до Конституційного суду в листопаді 2020 року. Автори клопотання вважали, що окремі положення вказаної постанови не відповідають низці норм Основного Закону, а також зазначали, що порушені у конституційному поданні питання мають особливе суспільне та економічне значення, оскільки стосуються, в тому числі, життя і здоров'я громадян. Подання направив народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Дубінський.

«Карантин вихідного дня» діяв щовихідних з 13 до 29 листопада і передбачав запровадження найсувлоріших карантинних заходів, у тому числі й закриття непродовольчої сфери торгівлі, закладів культури, розваг і громадського харчування. В грудні уряд відмовився продовжувати «карантин вихідного дня».