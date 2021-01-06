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Новий рік та Різдво у Львові.

У центрі Львова встановили дідуха, львів’янин виготовляв фальсифікований антисептик, від вибуху петарди у Бродах загинув чоловік. Ці та інші події у короткому огляді новин ZAXID.NET за середу, 6 січня.

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Станом на 6 січня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 29 890 (+240 за попередню добу).

У Бродах 30-річний чоловік загинув від вибуху петарди

Приблизно о 08:00 у парковій зоні на вул. Замковій у Бродах виявили тіло чоловіка без ознак життя.

У центрі Львова встановили традиційного різдвяного дідуха

Головного дідуха Львова виготовили майстри з Шевченківського гаю. Його висота становить приблизно 4 метри, загалом він складається з 120 маленьких дідухів.

Частину вул. Богдана Хмельницького у Львові закриють на ремонт з 11 січня

У понеділок, 11 січня, частину вул. Богдана Хмельницького перекриють для проведення ремонтних робіт. Йдеться про ділянку дороги від будинку №182 до заїзду на автовокзал «Північний».

Львів’янин виготовляв фальсифікований антисептик зі спирту та харчових добавок

За попередніми даними, підробку могли постачати до лікарень, де лікують хворих коронавірусом.

Новий рік та Різдво у Львові

Куди піти в місті на Різдво – у нашій добірці подій.