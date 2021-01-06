Головні новини Львова за 6 січня
Швидкі новини для найбільш заклопотанихСофія Лазуркевич, сьогодні 0
фото Yura Kobernyk
У центрі Львова встановили дідуха, львів’янин виготовляв фальсифікований антисептик, від вибуху петарди у Бродах загинув чоловік. Ці та інші події у короткому огляді новин ZAXID.NET за середу, 6 січня.
Станом на 6 січня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 29 890 (+240 за попередню добу).
У Бродах 30-річний чоловік загинув від вибуху петарди
Приблизно о 08:00 у парковій зоні на вул. Замковій у Бродах виявили тіло чоловіка без ознак життя.
У центрі Львова встановили традиційного різдвяного дідуха
Головного дідуха Львова виготовили майстри з Шевченківського гаю. Його висота становить приблизно 4 метри, загалом він складається з 120 маленьких дідухів.
Частину вул. Богдана Хмельницького у Львові закриють на ремонт з 11 січня
У понеділок, 11 січня, частину вул. Богдана Хмельницького перекриють для проведення ремонтних робіт. Йдеться про ділянку дороги від будинку №182 до заїзду на автовокзал «Північний».
Львів’янин виготовляв фальсифікований антисептик зі спирту та харчових добавок
За попередніми даними, підробку могли постачати до лікарень, де лікують хворих коронавірусом.
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