Уже трішки набридають свята і хочеться щось почитати. Цікаве, актуальне, може, навіть корисне? У 2020 році на ZAXID.NET вийшло багато текстів, які досі не втратили актуальності. Ми вибрали із них ті, що, по-перше, найкраще відображають минулий рік, а по-друге, були дуже популярними серед читачів.

Історія журналістки ZAXID.NET про одужання від коронавірусу, інструкція про зміну постачальника газу, розслідування про львівських активістів, репортаж Левандівки, рейтинг львівських депутатів та жартівлива карта України з відомими людьми замість населених пунктів. Пропустили це у 2020-му? Ось свята, ось тексти – погнали!

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Українці вже кілька років мають право змінювати домашнього постачальника газу, але раніше така зміна не мала сенсу, оскільки визначена урядом вартість газу була нижчою від ринкової. У вересні 2020 року обмеження щодо ціни газу скасували, а сам перехід від одного постачальника до іншого став значно простішим. Змінити компанію відтоді можна навіть за умови боргів, нових труб до квартири чи будинку при цьому прокладати не треба. Нового постачальника можна обрати навіть з іншого регіону країни.

Детально пояснюємо навіщо і як легко змінити постачальника газу і скільки на цьому можна зекономити.

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Завдяки регулярним вуличним акціям та сутичкам під час засідань Львівської міськради у фокусі уваги медіа опинилася місцева громадська діячка, голова ГО «Об’єднання добровольців» Олена Живко. Про неї пишуть як про фахову юристку з патріотичним світоглядом та багаторічним досвідом адвоката-криміналіста.

Журналісти ZAXID.NET провели розслідування і з’ясували, що офіційна біографія 35-річної Олени Живко кардинально відрізняється від її справжнього життя. У цій історії є все: від підробки диплому заради наживи до функціонерів «Партії Регіонів» і агентів іноземних спецслужб.

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27 квітня 2020 року у Городоцькій ЦРЛ на Львівщині помер 23-річний Ростислав Комнатний, якому місцеві лікарі не змогли вчасно діагностувати гострий апендицит. Уночі 22 квітня хлопець звернувся зі скаргами на різкий біль внизу живота та блювоту у приймальне відділення Городоцької ЦРЛ, натомість його відправили на амбулаторне лікування. Призначили ліки від здуття живота.

Через кілька днів мешканця Городка у важкому стані повторно доправили до лікарні, однак врятувати його життя вже не вдалося. Родичі покійного розповіли ZAXID.NET подробиці трагедії своєї родини, причиною якої вбачають халатність місцевих лікарів.

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Щойно оприлюднили результати екзит-полів другого туру виборів голови Львівської ОТГ, як Львів і львів’яни стали об’єктом як ніколи значної уваги коментаторів з інших міст (передусім Києва) на просторах соцмереж. За якісь кілька годин я дізнався, що більшість активних мешканців нашого міста є «колаборантами», «люблять сміття», «здали Львів Зеленському» і ще багато чого цікавого. Що ж трапилось, що львів’яни удостоїлись такої «честі», особливо від столичних коментаторів?

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У селищі Брюховичі роками розкрадали гектари землі, що належала військовим. Ділянки забудовували елітною нерухомістю. Тепер там мешкають впливові чиновники та успішні бізнесмени. Наприкінці вересня СБУ та військова прокуратура провели обшуки в селищного голови Брюховичів Володимира Доманського та кількох місцевих депутатів. Під час обшуків вилучили 165 тис. доларів та докази продажу землі, що раніше належала Міністерству оборони України. Однак жодних підозр фігурантам справи так і не вручили.

ZAXID.NET вперше розповідає всі деталі схеми із розкрадання землі в Брюховичах та розкриває імена зацікавлених у перешкоджанні слідству.

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Львівську міську міську раду нового скликання сформували 64 депутати п’яти фракцій. Частина з них раніше ніколи не були в політиці, проте більшість так чи інакше мали до неї дотичність. Усі депутати нового скликання уже опублікували на сайті НАЗК декларації про свої доходи за минулий рік.

ZAXID.NET на основі даних про задекларовані заробітки у 2019 році склав рейтинг найбагатших депутатів Львівської міської ради. Загалом 21 з 64 депутатів Львівської міськради задекларували більше 1 млн грн доходу.

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ZAXID.NET створив найбільш незвичну карту України. Ми замінили назви міст, містечок та сіл на імена найвідоміших людей, які народились, жили, працювали чи померли в конкретному населеному пункті. Одне місто чи село – одне ім'я, найвідоміша людина з цього населеного пункту.

Це не карта видатних українців. Ми не формували список відомих/популярних українців, щоб знайти їм місце на карті. Натомість ми взяли максимальну кількість населених пунктів, по яких є дані, відібрали всіх, хто там жив, працював, помер і залишили лише одного – найпопулярнішого.

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Можна як завгодно оберігатися від коронавірусу, але гарантії, що хвороба омине, не дасть ніхто. Історія журналістки ZAXID.NET Олександри Баландюх – яскраве цьому підтвердження. Пані Леся ще від початку карантину, тобто березня 2020 року, працювала з дому і строго дотримувалась вимог карантину. Здавалось би – ось гарантований спосіб уникнути інфікування. Але все-таки наприкінці жовтня пані Леся захворіла, далі – двостороннє запалення легень, госпіталізація, боротьба з хворобою і одужання. Як професійна журналістка Олександра Баландюх не могла не написати репортаж про свій досвід боротьби із Covid-19.

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Четвер, 18 червня, розділив життя родини Яцків на до та після. Того дня їхню середню дитину 11-річного сина Стратона, зґвалтував на шість років старший мешканець того ж району. Підозрюваний у тяжкому злочині – 18-річний Мирослав Мартинюк, який з вигляду особливо нічим не відрізняється від своїх однолітків.

Злочин трапився серед дня на Левандівці у Львові. Батьки жертви педофіла, Олег та Софія Яцків, свідомо вирішили не приховувати цієї історії, навпаки роблять все, аби про цей випадок говорили, а справу не зам’яли. Як пояснив батько Стратона журналістам ZAXID.NET: «Навіть, якби нам пропонували всі гроші світу, честю своєї дитини ми торгувати не будемо».

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27 травня стало відомо, що новим власником «Карпат» став Олег Смалійчук. Він свого часу був віце-президентом клубу. І з ним пов’язано чимало скандалів. Тепер же перед ним чимало викликів. Розповідаємо історію зміни власників легендарного львівського футбольного клубу.

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Новини, які ми переповідаємо знайомим. Нам у ZAXID.NET час від часу доводиться мати справу з незвичними новинами, випадками, які бувають так рідко, що про них мало хто чув чи задумувався. Або ж просто нетривіальними історіями, які ми самі переповідаємо знайомим та родичам. Часто ці історії виходять у нас у кількох абзацах.

От, у серпні 2020-го ми розповідали про чоловіка, який роздавав людям гроші від імені Ісуса! Підозріло? А як вам раптова смерть другого ключового фігуранта «Афери століття» у Львові? Чи випадок у «Львівській політехніці» із популярним викладачем, який показує першокурсникам порно під час тестування.

Або незвичний випадок із практики львівських лікарів, до яких звернулася 35-річна львів'янка, яка намагалася схуднути. У 2020-му у нас було багато неймовірних історій порятунку людей – наприклад, шестирічного хлопчика у Польщі, якого врятували українські заробітчани, або ж нетверезого потопельника, якого (під час свого ж концерту!) врятував співак Назар Савко.

Та чемпіоном із неймовірності у 2020-му стала новина про дівчинку, яка не отримала жодного перелому, хоча її тричі переїхав автомобіль!

Популярними серед читачів у 2020 році були й новини про пранк президента Анджея Дуди, який відверто розповідав про можливість повернення Львова до складу Польщі, про застереження львівського лікаря щодо важких ускладнень від коронавірусу, а також перша карта з точними координатами комплексів автофіксації порушень ПДР. Усе це залишається актуальним/цікавим і досі.