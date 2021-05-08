Разом з головою ОТГ від «Слуги народу» правоохоронці також затримали депутата районної ради, ім’я якого невідоме

Голову об'єднаної територіальної громади у Київській області та депутата районної ради правоохоронці підозрюють у вимаганні 2,6 млн грн за сприяння у виділенні землі. Йдеться про голову Димерської ОТГ Володимира Підкурганного, який обійняв цю посаду як представник партії «Слуга народу».

Як повідомив Офіс генерального прокурора, голова ОТГ разом із депутатом райради та посередником намагалися заволодіти грошима потерпілого. Запевняли, що можуть допомогти йому з виділенням земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства.

Надалі вони нібито планували змінити її цільове призначення на землі промислового виробництва для здійснення підприємницької діяльності. Хоча насправді не мали наміру цього робити, наголошують правоохоронці.

Свої «послуги» вони оцінили у 2,6 млн грн. Отримати таку суму вони хотіли частинами — 280 тисяч грн, 800 тисяч та 1,6 млн грн. Їх затримали під час одержання посередником другої частини коштів.

Їхні дії правоохоронці розслідують як шахрайство, вчинене групою осіб за попередньою змовою. Їм загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 12 років із конфіскацією майна.

Правоохоронці неназвали імен підозрюваних, однак, як випливає з повідомлення партії «Слуга народу», одним з них є голова Димерської ОТГ Володимир Підкурганний. Голова Київського обласного осередку «Слуги народу», народний депутат Андрій Мотовиловець заявив, що на час розслідування Підкурганний має піти у відставку.

«Якщо провини немає, після розслідування він знову може йти на вибори й отримати посаду, якщо люди йому довірятимуть», – сказав Мотовиловець.

Він наголосив, що Підкурганний не є членом партії, хоча йшов на вибори голови Димерської ОТГ від «Слуги народу».