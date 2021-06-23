Наталію Бальцар затримали на хабарі 17 лютого 2021 року

Галицький районний суд оштрафував колишню посадовицю Дежпродспоживслужби у Львівській області Наталію Бальцар на 34 тис. грн за отримання 8 тис. грн хабара від місцевого підприємця. Екс-чиновниця отримала вирок під час засідання суду 17 червня.

Як йдеться у матеріалах цієї справи, 3 лютого 2021 року начальниця відділу ринкового нагляду управління захисту споживачів Держпродспоживслужби у Львівській області Наталія Бальцар зустрілась із постачальником несертифікованих аксесуарів до пристроїв Apple у Львові. Вона запропонувала підприємцю дати їй 8000 грн хабара за непритягнення його до відповідальності.

17 лютого Наталія Бальцар зустрілася із підприємцем вдруге і отримала від нього хабар. За ці гроші вона пообіцяла не включати його магазин «іShоре» до плану ринкового нагляду Держпродспоживслужби. У момент отримання грошей від підприємця Наталію Бальцар затримали поліцейські.

Під час судового засідання 17 червня Наталія Бальцар визнала свою провину, заявила, що щиро розкаюється і попросила суд суворо її не карати.

У судовому вироку вказано, що після затримання на хабарі Наталія Бальцар звільнилась з Держпродспоживслужби. Водночас вона отримала позитивну характеристику від колишніх колег по роботі.

Суддя Галицького районного суду Віталій Стрельбицький під час розгляду цієї справи взяв до уваги те, що Наталія Бальцар щиро покаялася, а обтяжуючих обставин у цій справі не виявив. Так, суддя призначив колишній чиновниці лише штраф за хабарництво – їй доведеться сплатити 34 тис. грн, що у понад чотири рази більше ніж сума отриманого хабара.