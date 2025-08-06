До того Олександр Цивінський пройшов поліграф

У середу, 6 серпня, Кабінет міністрів України призначив на посаду голови Бюро економічної безпеки детектива НАБУ Олександра Цивінського. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

«Сьогодні уряд ухвалив рішення призначити Олександра Цивінського директором Бюро економічної безпеки України. Після рішення конкурсної комісії, належних перевірок і проходження поліграфа — немає застережень щодо його кандидатури», – повідомила Свириденко.

За словами прем’єр-міністерки, він нового очільника очікують оновлення роботи БЕБ, зміцнення інституції та підвищення довіри між бюро та українськими підприємствами.

Олександр Цивінський – уродженець Львівщини. Здобув юридичну освіту, має великий стаж роботи у правоохоронних органах. З 2003 року працював на посаді слідчого у Галицькому РВЛМУ ГУ МВС України. У 2015 році влаштувався в НАБУ.

До призначення Цивінський обіймав посаду керівника 3-го підрозділу детективів 2-го Головного підрозділу НАБУ. Зокрема, детектив керував спецоперацією «Чисте місто» з викриття злочинної організації, причетної до земельної корупції в Київській міській раді, де фігурував бізнесмен Денис Комарницький.

Зазначимо, Олександра Цивінського призначили на посаду лише з третього разу. До того уряд відхиляв його кандидатуру під приводом листа від СБУ про загрозу національній безпеці.

Все про призначення Цивінського головою БЕБ

24 червня Центр протидії корупції повідомив, що БЕБ оголосило детектива НАБУ Олександра Цивінського переможцем конкурсу на голову Бюро. Він здобув одностайну підтримку міжнародних членів комісії, голос яких має вирішальне значення. Втім, під час засідання комісії з добору директора БЕБ члени комісії зачитали лист від СБУ, в якому йшлося, що кілька кандидатів мають родичів з російськими паспортами, зокрема й Олександр Цивінський. Члени комісії від української сторони вимагали перенести засідання.

Під час співбесіди з Олександром Цивінським, частина якої проходила у закритому режимі, члени комісії розглядали дисертацію детектива НАБУ на можливий плагіат чи запозичення чужих ідей. Також розглядалися виконавчі провадження та робота дружини, а також притягнення до дисциплінарної відповідальності самого Цивінського.

7 липня Кабінет міністрів відхилив кандидатуру детектива НАБУ Олександра Цивінського на посаду голови БЕБ через «безпекові критерії». Члени уряду запропонували комісії з добору директора Бюро економічної безпеки повторно подати не більше двох кандидатур, які відповідатимуть усім встановленим вимогам. Втім, комісія з добору голови БЕБ повідомила, що не переглядатиме своє рішення про кандидатуру Цивінського, оскільки не має повноважень ухвалювати нових рішень.

21 липня комісія вдруге подала кандидатуру Олександра Цивінського на посаду глави БЕБ. Втім, 30 липня уряд знову відхилив кандидатуру Олександра Цивінського на посаду директора БЕБ.

Цивінський подав офіційний запит для СБУ, щоб дізнатися про лист, в якому йшлося про «безпекові ризики». 31 липня він оприлюднив лист від СБУ, в якому йдеться, що підстав для непризначення його головою БЕБ немає.

Коментуючи інформацію уряду про нібито наявності в його батька російського паспорта, 1 серпня Олександр Цивінський заявив, що не спілкується з батьком близько десяти років, а також не отримував офіційних підтверджень від правоохоронців щодо цієї інформації. Того ж дня він провів зустріч з прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко та погодився пройти поліграф.

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