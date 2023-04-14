На сайті та YouTube-каналі France 24 відео більше недоступне

Телеканал France 24, який фінансується французьким урядом, видалив сюжет про те, як російські окупанти готуються до українського наступу. Посол України у Франції різко розкритикував відео, назвавши його «поганим прикладом так званої нейтральної журналістики».

Про сюжет, який зараз є недоступним, раніше писала «Європейська правда». У ньому, як зазначають журналісти, можна було помітити елементи російської пропаганди. Видання звернуло увагу, що у сюжеті під назвою «Війна в Україні: російські війська готуються до бою перед контрнаступом» немає згадок про те, що російські військові вчиняють незаконну агресію проти України.

У сюжеті немає згадок про те, що російські військові здійснюють незаконну агресію проти України, натомість можна помітити елементи російської пропаганди. Наприклад, військові РФ хваляться, що їхня зброя краща за західну, зокрема – за танки Leopard. Один із героїв сюжету також каже, що «з гідністю захищає історію» своєї країни.

На одному з російських військових можна побачити кепку з символом агресії Z і символами Радянського Союзу.

Інший російський мобілізований у матеріалі каже, що «не боїться смерті», але боїться, що його «діти залишаться без батька, а дружина без чоловіка».

Ще один російський солдат сказав, що не боїться контрнаступу українських військ, який журналіст, цитуючи свого «героя», назвав «ворожим». «Все ламається, все вбивається. Непереможних нема», – заявляє російський солдат.

На підігруванні російській пропаганді у своєму дописі у Twitter також наголосив посол України у Франції Вадим Омельченко.

«Поганий приклад так званої «нейтральної журналістики»: репортажі France 24 з позицій окупантів, які навчаються вбивати українців (і готуються до чергової Бучі). Неможливо уявити таке повідомлення з позицій нацистів у Нормандії напередодні висадки. Я помиляюся? Це нормально? Крім того, говорячи про українську армію, журналіст згадує про «контрнаступ противника»», – написав посол.

На сайті та YouTube-каналі France 24 відео більше недоступне.

Спікер МЗС Олег Ніколенко назвав репортаж французького телеканалу «ганьбою для журналістики» і наголосив, що учасники відповідатимуть переззаконом.

«Репортаж France 24 про те, що російські війська готуються вбити український народ, є ганьбою для журналістики», – написав він.

Він нагадав, що виїзд на окуповані території без згоди України є порушенням законодавства України, і ті, хто беруть участь у таких діях, нестимуть відповідальність згідно із законом.