В ніч на 6 лютого на сході Туреччини та в Сирії сталася низка потужних землетрусів магнітудою до 7,7 балів

Кількість жертв, які загинули внаслідок землетрусу, що зачепив південний схід Туреччини та північ Сирії, перевищила 50 тис. людей. Про це повідомляє Al Jazeera.

Лише в Туреччині внаслідок землетрусів загинуло 44 218 людей, зазначає видання із посиланням на Управління з надзвичайних ситуацій та стихійних лих країни. При цьому останнє оголошене число загиблих у Сирії становило 5 914 осіб.

Близько 240 000 рятувальників, включаючи добровольців, продовжують працювати в 11 провінціях Туреччини, що постраждали від землетрусу. При цьому останніми днями повідомлень про порятунок тих, хто вижив, не надходило.

Турецька влада евакуювала із зони лиха близько 530 000 людей. Уряд країни заявив, що 173 000 будівель були зареєстровані як обвалені або серйозно пошкоджені, при цьому понад 1,9 мільйона людей знайшли притулок у тимчасових притулках, готелях та громадських установах.

Загалом від землетрусу у Туреччині постраждали близько 20 мільйонів людей, тоді як, за оцінками Організації Об'єднаних Націй, у Сирії постраждало 8,8 мільйона людей. Із Сирії, де протягом багатьох років триває громадянська війна, надходить менше інформації про наслідки землетрусу.

Нагадаємо, що в ніч на 6 лютого на сході Туреччини та в Сирії сталася низка потужних землетрусів магнітудою до 7,7 балів.

Гуманітарні організації кажуть, що постраждалі потребуватимуть допомоги протягом наступних місяців, оскільки зруйновано багато важливих об'єктів інфраструктури. Ні Туреччина, ні Сирія не повідомляють, скільки людей вважаються зниклими безвісти після землетрусу.

Туреччина пообіцяла провести розслідування щодо всіх, кого підозрюють у відповідальності за обвалення будівель, і видала наказ про затримання понад