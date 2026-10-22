Основною причиною скорочення населення називають міграцію

У середині 2026 року на неокупованій території Україні проживало 28,5 млн людей. Ця цифра є меншою на пів мільйона за показники липня 2026 року, повідомила директорка Інституту демографії та досліджень якості життя Елла Лібанова під час 10-го Українського жіночого конгресу, передає «Укрінформ».

За словами демографині, головним чинником втрати населення є міграція.

«Ми буквально кілька днів тому завершили роботу над оцінкою чисельності населення на середину року – 28,5 млн. Пів мільйона ми втратили. Це не стільки через загибелі, скільки все ж таки через виїзд», – повідомила Лібанова.

Науковиця додала, що після скасування воєнного стану в Україні може статися ще одна хвиля міграції. На її думку, вона може бути повʼязана з виїздом чоловіків до своїх родин за кордон.

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Елла Лібанова припускає, що в Україні чоловікам не зможуть запропонувати роботу та зарплату, яку вони вважатимуть гідними.

«Тоді виникає питання: а де возз'єднаються українські родини – в Україні чи за її межами? Я дуже боюся, що з'явиться друга, так звана чоловіча міграційна хвиля. Це цілком імовірно», – сказала науковиця.

Нагадаємо, у квітні 2026 року Елла Лібанова повідомляла, що на неокупованій території України проживає близько 25 млн людей. Порівняно з показниками 2025 року, чисельність населення зменшилася приблизно на мільйон. За її словами, більша частина людей померла, а ще частина – виїхала за кордон.