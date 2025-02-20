Вантажівку з ґаджетами та іншою технікою на митниці оформили як порожню

НАБУ і САП скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього державного інспектора Львівської митниці Василя Гошка за пропуск вантажівки з контрабандними ґаджетами та іншою технікою на суму понад 66 млн грн як порожньої. У результаті держава не отримала понад 15 млн грн платежів.

За даними слідчих НАБУ, у квітні 2023 року обвинувачений посприяв незаконному переміщенню громадянином України через пункт пропуску «Угринів-Долгобичув» вантажіки з мобільними телефонами, навушниками, планшетами, ноутбуками, моноблоками різних торгових марок вартістю понад 66 млн грн без сплати обов’язкових митних платежів.

Він, зокрема, вніс неправдиві відомості до автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» про те, що транспортний засіб, який перевозив згаданий товар, був порожній. У результаті на територію України потрапили товари без сплати мита на загальну суму понад 15 млн грн.

«Оборудку невдовзі викрили, а нерозмитнений товар вилучили та передали АРМА. Агентство згодом реалізувало вилучену продукцію, що, зокрема, дозволило повною мірою покрити несплачені митні платежі», – йдеться в повідомленні НАБУ.

Дії ексслужбовця кваліфікували як зловживання владою та службовим становищем та службове підроблення (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 ККУ). Матеріали стосовно спільника, який перевозив вантаж, виділили в окреме провадження.

Правоохоронці не розголошують прізвище обвинуваченого. За даними журналіста Тараса Середича, йдеться про колишнього інспектора Львівської митниці Василя Гошка.

Наприкінці березня 2024 року він подав декларацію перед звільненням. Задекларував дві квартири у Львові та Новояворівську, дві земельні ділянки у Новояворівська та Старичах, а також автомобіль Volkswagen Caddy 2004 року випуску. Усе майно записане на дружину Надію Гошко, місцем праці якої вказана релігійна громада УГКЦ парафії апостолів Петра і Павла у Новояворівську.