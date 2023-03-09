У НАТО не до кінця розуміють ситуацію, якщо заявляють, що українська оборона Бахмута може зазнати поразки найближчими днями. Про це заявив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону.

Він нагадав, що остання війна, з якою НАТО мало більш-менш дотичні відносини – війна в колишній Югославії, яка була значно менша за об'ємом, застосуванням військ тощо.

Череватий наголосив, що експерти штаб-квартири НАТО «більше звикли до стабілізаційних, навчальних чи миротворчих місій, тому їм важко збагнути логіку війни в Україні».

«Я думаю, що їм до кінця важко збагнути логіку війни тут. Вони чисто прагматично із сухими розрахунками до цього підходять, іноді не розуміючи, що українці за рік у війні напрацювали набагато більшу стійкість, нестандартність дій, потужність тактичних рішень. Я думаю, що іншим потрібно це вивчати», – пояснив Сергій Череватий.

Він додав, що до таких заяв треба «ставитися з повагою, але з розумінням того, що всієї ситуації вони до кінця не розуміють». Череватий наголосив, що яскравим прикладом цього був початок війни, коли Києву прогнозували «падіння за лічені години».

Нагадаємо, що Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 8 березня заявив, що українська оборона Бахмута може зазнати падіння найближчими днями, однак це не обов’язково стане переламним моментом у війні.