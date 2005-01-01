Комісія Сейму Польщі підтримала проект резолюції за звільнення українських в'язнів в РФ

Комісія у закордонних справах Сейму Польщі на засіданні у четвер одноголосно підтримала проект резолюції авторства депутата Марціна Свенціцького на підтримку українських в'язнів в Росії. Про це повідомляє «Укрінформ».

«У слідчих ізоляторах і в’язницях зараз перебуває кількадесят громадян України. Це є результатом анексії Криму. Це особи, які протестували, або кримські татари, які виступали проти анексії Криму, або журналісти», –заявив під час представлення проекту резолюції на засіданні комісії депутат Свенціцький.

Позитивно щодо проекту на засіданні висловився також заступник голови МЗС Пьотр Вавжик. Він зазначив, що ця резолюція вписується у перелік дій, які здійснюються міжнародною спільнотою щодо звільнення українських в’язнів в Росії, а також відповідає позиції Варшави.

Як повідомлялось раніш,Європейський парламент у резолюції, ухваленій на пленарній сесії в четвер, 14 червня, у Страсбурзі, висловив вимогу, щоб російська влада «негайно і беззастережно» звільнила Олега Сенцова і «всіх інших незаконно затриманих в Росії і на Кримському півострові» громадян України.