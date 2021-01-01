Головні новини Львова за 1 січня
Швидкі новини для найбільш заклопотанихСофія Лазуркевич, сьогодні 0
Що змінилось в Україні 1 січня, підкоп біля могили агента НКВС Миколи Кузнєцова, стрілянина у новорічну ніч та інші події у короткому огляді новин ZAXID.NET за п'ятницю, 1 січня.
Станом на 1 січня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 28 640 (+164 за попередню добу).
Розповідамо про головні зміни, які відбулися із настанням першого новорічного дня.
Біля могили агента НКВС Миколи Кузнєцова у Львові виявили підкоп
Невідомі викопали яму позаду надгробка Кузнєцова, намагаючись докопатися до самого поховання, але не довели справу до кінця.
У Славському застряг крісельний підйомник із 74 туристами
Люди провисіли в одномісних кріслах близько 2,5 години, серед них було 13 дітей.
П’яний турист стріляв у новорічну ніч в центрі Львова
Патрульні затримали у центрі Львова чоловіка, який у нетверезому стані в новорічну ніч стріляв з травматичного пістолета.
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