Новий рік та Різдво у Львові.

Що змінилось в Україні 1 січня, підкоп біля могили агента НКВС Миколи Кузнєцова, стрілянина у новорічну ніч та інші події у короткому огляді новин ZAXID.NET за п'ятницю, 1 січня.

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Станом на 1 січня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 28 640 (+164 за попередню добу).

Тарифи, зарплати і пенсія

Розповідамо про головні зміни, які відбулися із настанням першого новорічного дня.

Біля могили агента НКВС Миколи Кузнєцова у Львові виявили підкоп

Невідомі викопали яму позаду надгробка Кузнєцова, намагаючись докопатися до самого поховання, але не довели справу до кінця.

У Славському застряг крісельний підйомник із 74 туристами

Люди провисіли в одномісних кріслах близько 2,5 години, серед них було 13 дітей.

П’яний турист стріляв у новорічну ніч в центрі Львова

Патрульні затримали у центрі Львова чоловіка, який у нетверезому стані в новорічну ніч стріляв з травматичного пістолета.

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