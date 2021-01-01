Патрульні затримали у центрі Львова чоловіка, який у нетверезому стані в новорічну ніч стріляв з травматичного пістолета.

Поліцейські під час патрулювання на проспекті Шевченка близько 01:30 почули постріли. П’яний чоловік тримав у руках пістолет, схожий на Форт-17Р. Він агресивно поводився, патрульні його затримали і передали слідчим Галицького відділу поліції.

«У 37-річного мешканця іншої області виявили пристрій для відстрілу гумових куль Форт 17Р, а також два магазини, в якому були 16 патронів, а також ще 6 в стволі пістолета і патрон в патроннику», — розповіли у прес-службі патрульної поліції Львова.

Чоловік поводився агресивно, його затримали, а травматичний пістолет вилучили (фото патрульної поліції Львова)

Зброю у нього вилучили та склали протокол за стрілянину.