44-річний чоловік задля розваги стріляв поблизу залізничної станції і поранив перехожого

У понеділок, 28 грудня, у селі Розвадів Миколаївського району на Львівщині 44-річний чоловік задля розваги влаштував стрілянину з пневматичної ручниці. У результаті постраждав 59-річний перехожий – мешканець Миколаївського району.

У поліції Львівщини повідомили, що інцидент трапився 28 грудня близько 11:00 поблизу залізничної станції у селі Розвадів Миколаївського району. 44-річний мешканець Стрийського району у компанії своїх товаришів розважався, стріляючи з пневматичної рушниці по різних цілях. Під час стрілянини одна з кульок влучила у перехожого.

У винуватця стрілянини вилучили пневматичну рушницю з оптичним прицілом (фото поліції)

У результаті постраждав 59-річний місцевий мешканець. Йому медики діагностували «травматичне поранення передпліччя».

За цим фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (хуліганство) ККУ. Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Також правоохоронці вилучили пневматичну рушницю з оптичним прицілом, з якої було здійснено постріл, та скерували її на експертне дослідження.