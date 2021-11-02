У випуску коротко і відверто про найважливіші теми вівторка, 2 листопада:

За минулу добу в лікарнях Львова від наслідків коронавірусу померло два десятки людей. У вкрай важкому стані перебувають ще майже 60 пацієнтів. Дізнаємось актуальну інформацію від медиків.

Якщо власники магазину чи ресторану ігнорують карантин, попередження і штрафи, то у місцевої влади знайдуться нестандартні прийоми, як закрити такий заклад. Можуть навіть перекопати тротуар. З’ясуємо, чи працюють такі методи боротьби з порушниками.

У Львівській обласній раді розсипалася коаліція навколо фракції «Європейської солідарності». Про свою незгоду з політикою більшості заявили депутати Народного руху України. Чого далі чекати від Львівської обласної ради обговоримо з депутаткою фракції «Самопомочі» Парасковією Дворянин.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі 24 каналу.

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