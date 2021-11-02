У вівторок, 2 листопада, у мобільному додатку «Дія» стався масштабний збій. Спочатку люди повідомляли, що не можуть зайти в додаток, а коли їм все ж вдавалось авторизуватись, виявлялось, що усі їхні документи, окрім паспорта та ідентифікаційного коду, із додатку зникли.

На Facebook-сторінках Міністерства цифрової трансформації і порталу «Дія» є сотні скарг, де люди говорять, що сертифікати про вакцинацію зникли у найбільш невідповідний момент. «Не можу зайти в «Дію», поцапався з поліцією!», «Сертифікати пропали! Як мені їхати в транспорті?», «Не можу зайти в магазин, бо «Дія» не працює», «Служба підтримки не відповідає!», – подібні повідомлення користувачів залишаються без відповіді Мінцифри.

На офіційному сайті міністерства та у месенджерах реакції на збій наразі також немає. Проблема триває вже щонайменше дві години.

Окремі користувачі додають, що QR-код із паперового сертифікату, роздрукованого із порталу Дія, не зчитується.

Оновлено. Станом на 16:05 додаток знову почав працювати, сертифікати про вакцинацію у ньому потрібно згенерувати заново.

Додамо, що «Дія» – це офіційний державний портал, документи в якому, як-от паспорт, ідентифікаційний код, посвідчення водія чи сертифікат про вакцинацію можна показувати замість фізичних документів. Утім, сьогоднішній збій вже не перший, що стається в роботі додатку. Після кожного збою деякі документи, як-от ковід-сертифікати, потрібно генерувати заново. Зараз для цього вже не потрібен Дія.Підпис, адже Мінцифри спростило процедуру.

Як інформував ZAXID.NET, зранку Мінцифри оголосило, що в додатку «Дія» тепер доступні і дитячі сертифікати про вакцинацію, адже в Україні дозволили щепити від коронавірусу підлітків.