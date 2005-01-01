«Львівобленерго» знеструмило вулиці у трьох районах Львова

СуспільствоОрися Шиян, сьогодні, 08:334530

23 січня «Львівобленерго» знеструмить окремі вулиці у трьох районах Львова для проведення планових знеструмлень.

Залізничний район (09:00 ‒ 16:00) ‒ вул. Виговського, 47,49,51,53,55 Кульчицька, 8,6,4, Морозенка, 5, О.Степанівни, 13, пл.Кн.Святослава, 2,5,11, Я.Мудрого, 9,15,20,22,

смт.Рудно ‒ (09:00 ‒ 17:00) всі.

Личаківський район ‒(09:00 ‒ 17:00) вул. Дніпрової Чайки, Ковальська, Механічна, Перехід, Ребета, Сушкевича, Туркменська, 2.

(10:00 ‒ 17:00) Латвійська, Майорівка, Медової Печери, 34-70, 55-79, 109, дачі, Соколина, 75-87, 18, Стешенка, 75-87, 18.

Шевченківський район (09:00 ‒ 17:00) ‒ вул. Мурашка, Покутська, Торф’яна.

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