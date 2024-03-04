Червонимкольором позначені межі ділянок, що перебувають в оренді ТзОВ «Компанія “Данило Галицький”»

Господарський суд Львівської області видав судові накази, якими зобов’язав ТзОВ «Компанія “Данило Галицький”» сплатити міській раді Львова 383 тис. грн боргу за оренду земельної ділянки. Компанія належить дружині екс-мера Винників Сергія Уварова Уляні та компанії, що зареєстрована у Москві.

Як вказано в матеріалах справи, у січні та лютому 2024 року Львівська міська рада звернулась до ТзОВ «Компанія “Данило Галицький”» з вимогою сплатити 199,9 тис. грн і 183,2 тис. грн боргів за договором оренди землі. При цьому, в матеріалах суду немає інформації, про які саме ділянки ідеться. Однак у наказі зазначено, що борг стосується договору про оренду землі від 28 квітня 2005 року. Загалом Господарський суд зобов’язав «Компанію “Данило Галицький”» сплатити 383 тис. грн.

ТзОВ «Компанія “Данило Галицький”» має в користуванні дві комунальні ділянки на вул. Шевченка у Винниках, біля тютюнової фабрики, площами 1,5 і 0,011 га. Обидві ділянки зареєстровані за компанією 17 липня 2006 року.

Компанія зареєстрована у 2004 році у Винниках на вул. Шевченка, 1д та займається виробництвом тваринних жирів. Від початку заснування й донині компанія належить ПП «Паладіум Люкс» і зареєстрованому у Москві ТзОВ «Маркус». Власницею ПП «Паладіум Люкс» є Уляна Уварова – дружина екс-мера Винників Сергія Уварова.

У 2014 році Львівська обласна прокуратура звинуватила ТзОВ «Компанія «Данило Галицький» в несплаті орендної плати за землю у розмірі 184,8 тис. грн та вимагала через суд розірвати договір оренди і повернути ділянку місту. Однак Господарський суд Львівської області цей позов не задовольнив, оскільки прокуратурі не вдалось довести наявність заборгованості.