Йдеться про дві ділянки на вул. Єрошенка, 28

Західний апеляційний господарський суд зобовʼязав ТзОВ «Автотранс-Електрон» сплатити Львівській міськраді 880,5 тис. грн боргу за користування земельною ділянкою.

У 2014 році Львівська міська рада затвердила ТзОВ «Автотранс-Електрон» технічну документацію щодо меж земельних ділянок на вул. Єрошенка, 28. Цією ж ухвалою ЛМР вилучила з користування ПАТ «Концерн-Електрон» дві ділянки площею 1,9 га та майже 2 га і передала їх в оренду на 5 років для ТзОВ «Автотранс-Електрон».

У 2019 році компанія звернулась в міськраду з проханням змінити цільове призначення орендованих ділянок і через рік ЛМР погодила відповідну ухвалу, якою змінила призначення землі з промисловості на житлове будівництво та поновила оренду терміном на 10 років. Орендна плата за землю, при цьому, становила 5% від нормативної грошової оцінки ділянок.

Однак поки тривало погодження документів із 20 лютого й до 1 липня 2020 року ТзОВ «Автотранс-Електрон» користувалось землею фактично безкоштовно й заборгувало міськраді майже 754 тис. грн за оренду. Для відшкодування цих грошей сторони уклали додаткову угоду, за якою сплатити борг необхідно було до 30 липня 2020 року, однак підприємці цього не зробили, тому міська рада подала в суд.

2 листопада 2023 ркоу Господарський суд Львівської області позов міськради задовольнив та зобовʼязав «Автотранс-Електрон» сплатити 880,5 тис. грн, куди входить основний борг, відсотки та пеня. У лютому 2024 року це рішення підтвердив Західний апеляційний господарський суд. Ця постанова є остаточною й оскаржити її не можна.

Додамо, що компанія «Автотранс-Електрон» зареєстрована у 1995 році й займається вантажними перевезеннями. Через ТзОВ «Ларус» компанія належить львівʼянам Григорію Гринчишину, Юрію Романюку, Олегу Руденку, а також киянину Руслану Карпенку.